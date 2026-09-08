Sanza e Buonabitacolo in lacrime: l’ultimo commosso addio a Lorenzo Fortunato

Un applauso senza fine ha accompagnato il feretro di Lorenzo Fortunato all’uscita della Chiesa Madre di Sanza dove, questo pomeriggio, si sono tenuti i funerali del 35enne, venuto a mancare la scorsa domenica mentre si trovava sul litorale di Palinuro. Una morte improvvisa che ha lasciato sotto shock la famiglia di Lorenzo, ancora incredula per quanto accaduto, ma anche le comunità di Sanza e Buonabitacolo, unite nel dolore.

Il dolore di due comunità e l’omaggio sotto la pioggia

Centinaia le persone presenti in Piazza Plebiscito per un ultimo saluto al giovane Lorenzo, nonostante la pioggia che all’improvviso ha iniziato a scendere, senza però fermare la folla radunata per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

La dedica degli amici e dei compagni di squadra della Sanzese

“Il tuo sorriso, la tua allegria e la tua voglia di vivere rimarranno per sempre nei nostri cuori. Ci mancherai ogni giorno, ma continuerai a vivere nel ricordo di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e volerti bene. Ti vogliamo bene, Prucchio”: è la dedica degli amici di Buonabitacolo, distrutti dal dolore.

Accanto a loro, i compagni della Sanzese, squadra in cui il giovane Lorenzo militava come portiere, che hanno accompagnato il feretro all’ingresso della Chiesa. Tutti presenti per un ultimo omaggio a un ragazzo che non verrà mai dimenticato.