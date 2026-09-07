Morte di Lorenzo Fortunato a Palinuro: il dolore unisce Sanza e Buonabitacolo

Continua a destare profondo sconcerto e profonda commozione la tragica scomparsa di Lorenzo Fortunato, il giovane che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere stato colto da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in mare a Palinuro, davanti agli occhi dei propri familiari. La notizia del dramma si è diffusa rapidamente lungo tutto il territorio del Cilento e del Vallo di Diano, lasciando incredule e incredule due intere comunità, legate a lui da affetto e stima.

L’ondata di cordoglio tra Buonabitacolo e Sanza

La salma si trova attualmente presso la sala mortuaria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove nelle prossime ore sarà effettuato l’esame esterno. In attesa che le autorità competenti liberino la salma e la restituiscano alla famiglia per la celebrazione delle esequie, i cittadini e le istituzioni locali hanno espresso vicinanza ai parenti, alla compagna e ai figli del giovane.

Sulla vicenda è intervenuto subito il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, portavoce del sentimento di sgomento del paese d’origine di Lorenzo:

“La notizia della tua prematura e improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenta tutta la Comunità di Buonabitacolo. Un dolore inaccettabile per te che sei un ragazzo buono e dal sorriso donato sempre a tutti. Difficile credere che sia finita così. Diamo un abbraccio a tutti i tuoi familiari, alla tua compagna, ai tuoi bimbi, sapendo che il vuoto che lasci resterà incolmabile”.

I messaggi di affetto per un ragazzo dal grande cuore

Accanto alle parole delle istituzioni si sommano le centinaia di testimonianze d’affetto giunte da Sanza, il centro in cui il giovane si era stabilito e risiedeva. Amici, conoscenti e vicini di casa ricordano Lorenzo per il suo carattere mite e per la sua costante disponibilità nei confronti del prossimo.

Particolarmente toccante è il ricordo affidato ai social da un’amica: “Il tuo timido sguardo….resterà impresso nei nostri cuori…..ti è toccato un destino crudele nonostante il tuo buon cuore e la tua dolcezza nei confronti di tutti! Non ci sono parole…..che Dio ti abbia in gloria”.

Il dolore per un tragico destino e per una vita spezzata troppo presto emerge chiaramente anche dagli altri messaggi inviati ai familiari. “Sei diventato un angelo troppo presto”, commenta Marisa, mentre un altro conoscente sottolinea: “Un ragazzo perbene, dolce e gentile. Meritavi tutto il bene di questo mondo. Non era certo questo il tuo momento, ma lascerai un bel ricordo di te, che sarà incancellabile”. Nelle prossime ore verranno resi noti i dettagli sul rientro della salma e l’orario dei funerali.