Tragedia a Palinuro: malore in mare sulla spiaggia delle Saline, muore 35enne

Un drammatico evento si è verificato questo pomeriggio a Palinuro, lungo il litorale delle Saline, dove un uomo di 35 anni originario di Sanza ha perso la vita. Il tragico episodio è avvenuto sul tratto di spiaggia libera adiacente al lido Sunset Beach, dove la vittima si trovava in vacanza con la propria famiglia.

I primi soccorsi e l’intervento del 118

L’uomo si trovava in acqua quando è stato colto da un improvviso malore. Il personale del lido Sunset Beach è intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure, praticando subito le manovre salvavita. Contestualmente è stata attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118. Nonostante i lunghi e ripetuti tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico, per il 35enne non c’è stato nulla da fare, fino alla constatazione del decesso.

I rilievi delle forze dell’ordine a Palinuro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, sotto il coordinamento del Capitano di Corvetta Samantha Losito, i Carabinieri della Stazione locale guidati dal Luogotenente Giuseppe Sanzone e gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sotto shock i familiari del giovane presenti al momento della tragedia.