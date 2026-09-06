Buonabitacolo piange Lorenzo Fortunato: il 35enne stroncato da un malore sulla spiaggia delle Saline

Aveva 35 anni Lorenzo Fortunato, originario di Buonabitacolo e residente a Sanza, dove viveva con la compagna e i figli. È lui la vittima del drammatico episodio avvenuto questo pomeriggio sulla spiaggia delle Saline, a Palinuro.

Il malore improvviso in acqua

Lorenzo era con la famiglia e stava trascorrendo una giornata al mare quando, mentre era in acqua, è stato colto da un improvviso malore.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

L’allarme è scattato immediatamente. Il personale del vicino lido Sunset Beach ha prestato i primi soccorsi, avviando le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118. I sanitari hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile.

Il cordoglio delle comunità

La notizia ha suscitato dolore e sgomento a Sanza e Buonabitacolo, comunità alle quali Lorenzo era legato. La sua scomparsa lascia nel dolore la compagna, i figli, i familiari e le tante persone che lo conoscevano.