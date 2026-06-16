Sant’Angelo a Fasanella scommette sullo smart working: spazi di coworking gratuiti per ripopolare il borgo

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella, guidato dal sindaco Bruno Tierno, punta a sostenere e ampliare il progetto di coworking comunale. L’Ente ha pubblicato un avviso pubblico per l’utilizzo gratuito di spazi comunali destinati al coworking e al lavoro agile (smart working).

Il successo iniziale e il fenomeno del “South Working”

Il progetto, avviato nei mesi scorsi, ha visto nascere un primo spazio di coworking comunale presso locali di proprietà dell’Ente, opportunamente dotati di postazioni di lavoro moderne e connessione internet ad alta velocità. L’iniziativa ha già suscitato un forte interesse, in particolare da parte di cittadini originari del territorio ma attualmente residenti in altre città, che hanno colto l’occasione per rientrare temporaneamente nel proprio paese d’origine e lavorare da remoto.

Un modello di sviluppo contro lo spopolamento dei piccoli comuni

“Il progetto rappresenta un’opportunità concreta per incentivare forme di residenzialità temporanea, favorire il rientro nei luoghi di origine e generare ricadute positive sul tessuto economico e sociale locale – spiegano da Palazzo di Città – l’esperienza del coworking può costituire un modello innovativo di sviluppo e rigenerazione per i piccoli comuni”.

Per garantire la crescita del progetto, l’Amministrazione Comunale ha già previsto una strategia di sviluppo strutturata in tre punti chiave:

Il potenziamento degli spazi di coworking esistenti;

degli spazi di coworking esistenti; L’attivazione di servizi complementari , pensati anche a supporto delle famiglie e dei lavoratori da remoto;

, pensati anche a supporto delle famiglie e dei lavoratori da remoto; Iniziative di marketing territoriale volte alla promozione del territorio come luogo idoneo e accogliente per il lavoro agile.

Come presentare domanda

Gli interessati possono presentare domanda in carta semplice tramite PEC al Comune di Sant’Angelo a Fasanella oppure rivolgendosi all’Assessore Caterina La Bella. È possibile consultare l’avviso completo per conoscere le modalità di partecipazione e condizioni sul sito istituzionale dell’Ente.