Sanità in Cilento: SPI CGIL organizza incontro a Sapri

È programmata per venerdì 29 Settembre presso l’aula consiliare del Comune di Sapri un’assemblea pubblica indetta dallo SPI CGIL Sapri – Camerota per discutere sullo stato di salute della Sanità nel Cilento. Diverse infatti sono le criticità che da tempo affliggono le strutture ospedaliere dell’Immacolata di Sapri, del San Luca di Vallo della Lucania e del Luigi Curto di Polla mettendo a serio rischio il diritto alla salute di molti cittadini.

Le criticità della sanità in Cilento

Uno dei punti critici che attanaglia la Sanità non solo territoriale ma Regionale è l’assenza del personale medico e infermieristico in molti presidi ospedalieri Cilentani e campani.

Un’assemblea pubblica alla quale prenderà parte anche il comitato di lotta di Sapri che in occasione dell’incontro in programma evidenzierà tutte le iniziative che intenderà mettere in campo a tutela della Sanità locale che da anni ormai è a serio rischio.

Diversi i reparti che potrebbero chiudere i battenti a causa della mancanza del personale. Una situazione che deve essere affrontata nel più breve tempo possibile.