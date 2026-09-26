San Giovanni a Piro: censimento immobili per turismo e inclusione

Il Comune di San Giovanni a Piro ha avviato una ricognizione ufficiale degli immobili disponibili sul territorio per potenziare i progetti di inclusione sociale e valorizzazione turistica. L’iniziativa interessa i centri abitati di San Giovanni a Piro, Scario e Bosco, chiamando direttamente in causa i proprietari di case e appartamenti idonei.

L’obiettivo dell’amministrazione è raccogliere la disponibilità dei privati per l’inserimento degli edifici all’interno di programmi strategici di interesse pubblico. Le manifestazioni di interesse serviranno a creare una rete di strutture a supporto della ricezione turistica e delle iniziative di accoglienza promosse dall’ente locale.

Le finalità del progetto e le aree coinvolte

La programmazione comunale punta a coniugare la promozione del territorio cilentano con percorsi mirati all’inclusione. Gli immobili censiti attraverso questa fase preliminare potranno essere impiegati per la ricezione turistica o per progetti orientati alla coesione sociale.

Il perimetro dell’avviso pubblico comprende tre aree chiave del territorio: il capoluogo San Giovanni a Piro, la frazione costiera di Scario e il centro storico di Bosco. Questa distribuzione geografica permette di rispondere sia alle esigenze della domanda turistica balneare e culturale, sia alle necessità di sviluppo delle comunità interne.

Come partecipare e i contatti utili

I proprietari di immobili interessati a prendere parte all’iniziativa possono comunicare la propria disponibilità direttamente agli uffici competenti. Il Comune ha messo a disposizione canali dedicati per facilitare la trasmissione delle informazioni e chiarire eventuali dubbi sulle modalità di adesione.

È possibile contattare l’Ufficio Turismo del Comune di San Giovanni a Piro al numero telefonico 333.3340436 oppure inviare una comunicazione scritta all’indirizzo email turismo.comune.sangiovanniapiro@gmail.com. L’amministrazione invita alla partecipazione attiva per contribuire alla crescita e alla programmazione strategica del territorio.