Nuova mensa scolastica ad Albanella: lunedì l’inaugurazione con il PNRR

Lunedì 28 settembre alle ore 12 verrà inaugurata la nuova mensa della scuola primaria Marconi ad Albanella capoluogo. L’opera, realizzata grazie ai fondi del PNRR, punta a migliorare i servizi per le famiglie e a rendere l’offerta formativa più efficiente e inclusiva sul territorio.

Una nuova struttura per la scuola primaria Marconi

La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione del sindaco di Albanella, Renato Josca, e della dirigente scolastica Antonella D’Angelo. Il nuovo edificio mensa risponde a un’esigenza concreta della comunità scolastica locale, offrendo spazi moderni e funzionali dedicati alla refezione e alle attività connesse al tempo pieno. L’intervento rientra nel piano di potenziamento delle infrastrutture scolastiche finanziato tramite i fondi europei del PNRR, destinati alla riqualificazione e all’ampliamento dei locali mensa negli istituti esistenti.

Il valore educativo del tempo mensa secondo l’amministrazione

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza sociale e formativa del nuovo servizio, pensato non solo come spazio di ristoro ma come momento integrato nel percorso educativo degli studenti.

Il sindaco Renato Josca dichiara: “Una mensa non è soltanto un luogo dove si mangia, è un pezzo di tempo-scuola, in cui i bambini stanno insieme, imparano a condividere e a prendersi cura gli uni degli altri. Con questa opera diamo alle famiglie un servizio concreto e ai nostri alunni una scuola più accogliente, dove nessuno resta indietro.”

Il primo cittadino ha inoltre espresso il proprio ringraziamento al personale scolastico e agli uffici comunali per il lavoro svolto, anticipando l’imminente completamento di un secondo cantiere analogo dedicato alla scuola media del capoluogo.