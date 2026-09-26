Pietro Vicino, sindaco di Torre Orsaia, aderisce al Partito Democratico

Il Partito Democratico consolida la propria presenza nel Cilento con l’adesione ufficiale di Pietro Vicino, primo cittadino di Torre Orsaia. L’ingresso del sindaco nel partito rappresenta un passaggio politico di rilievo per le dinamiche territoriali della provincia di Salerno, puntando a rafforzare il radicamento istituzionale nei piccoli comuni e a intensificare il confronto diretto con le istanze della cittadinanza locale.

La decisione di Vicino è stata accolta con favore dai vertici provinciali della forza politica, che leggono in questo passaggio un valore aggiunto per la crescita della comunità democratica. L’esperienza amministrativa maturata dal sindaco viene considerata una risorsa strategica per il radicamento territoriale.

“A Pietro rivolgo, a nome della Federazione provinciale, un sincero benvenuto nel Partito Democratico. La sua esperienza amministrativa e il suo impegno al servizio della comunità rappresentano un contributo importante al percorso che stiamo portando avanti nel territorio”, ha dichiarato Giovanni Coscia, segretario provinciale del Partito Democratico.

Prospettive e obiettivi politici nel mezzogiorno

Con questo nuovo innesto, la dirigenza punta a rilanciare l’azione politica focalizzandosi sulle specificità e sulle priorità del territorio meridionale. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una struttura politica sempre più aperta al confronto e radicata nel tessuto sociale.

“Da oggi lavoriamo insieme, con ancora più determinazione, per un Partito Democratico presente, aperto e capace di dare voce al Mezzogiorno e alle nostre comunità”, ha aggiunto Coscia, delineando la rotta per i prossimi mesi di attività amministrativa e politica nell’area cilentana.