Cilento

Pietro Vicino, sindaco di Torre Orsaia, aderisce al Partito Democratico

Il sindaco di Torre Orsaia Pietro Vicino entra nel Partito Democratico. La soddisfazione della federazione provinciale per il rafforzamento nel territorio.

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Pietro Vicino, sindaco di Torre Orsaia, aderisce al Partito Democratico

Il Partito Democratico consolida la propria presenza nel Cilento con l’adesione ufficiale di Pietro Vicino, primo cittadino di Torre Orsaia. L’ingresso del sindaco nel partito rappresenta un passaggio politico di rilievo per le dinamiche territoriali della provincia di Salerno, puntando a rafforzare il radicamento istituzionale nei piccoli comuni e a intensificare il confronto diretto con le istanze della cittadinanza locale.

Il commento della federazione provinciale

La decisione di Vicino è stata accolta con favore dai vertici provinciali della forza politica, che leggono in questo passaggio un valore aggiunto per la crescita della comunità democratica. L’esperienza amministrativa maturata dal sindaco viene considerata una risorsa strategica per il radicamento territoriale.

Leggi anche:

Tragedia a Laurino, donna di 43 anni trovata senza vita
Igiene ambientale ad Agropoli e Camerota: proclamato lo stato di agitazione
Nuova mensa scolastica ad Albanella: lunedì l’inaugurazione con il PNRR

“A Pietro rivolgo, a nome della Federazione provinciale, un sincero benvenuto nel Partito Democratico. La sua esperienza amministrativa e il suo impegno al servizio della comunità rappresentano un contributo importante al percorso che stiamo portando avanti nel territorio”, ha dichiarato Giovanni Coscia, segretario provinciale del Partito Democratico.

Prospettive e obiettivi politici nel mezzogiorno

Con questo nuovo innesto, la dirigenza punta a rilanciare l’azione politica focalizzandosi sulle specificità e sulle priorità del territorio meridionale. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una struttura politica sempre più aperta al confronto e radicata nel tessuto sociale.

“Da oggi lavoriamo insieme, con ancora più determinazione, per un Partito Democratico presente, aperto e capace di dare voce al Mezzogiorno e alle nostre comunità”, ha aggiunto Coscia, delineando la rotta per i prossimi mesi di attività amministrativa e politica nell’area cilentana.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.