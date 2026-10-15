Salerno, svolta smart per i rifiuti: carrellati PNRR e nuovi cestini in centro

Nuovi cestini portacarte lungo corso Vittorio Emanuele e carrellati smart per rendere più efficiente e tracciabile la raccolta differenziata delle attività commerciali. Salerno punta sull’innovazione tecnologica per migliorare il decoro urbano, pur mantenendo centrale il richiamo al senso civico della comunità.

È questo il messaggio lanciato questa mattina dal sindaco Vincenzo De Luca, intervenuto all’angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Velia in occasione della consegna dei primi 600 carrellati smart destinati alle attività non domestiche del settore food.

Tecnologia PNRR e tracciabilità per i rifiuti delle attività commerciali

Il progetto, finanziato con fondi PNRR e realizzato da Salerno Pulita, punta a monitorare con maggiore precisione i conferimenti e a responsabilizzare gli esercenti. I nuovi contenitori sono infatti dotati di una scheda elettronica in grado di registrare le aperture, consentendo di risalire ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti.

I principali destinatari della misura sono pizzerie, ristoranti e altre attività del settore alimentare. Accanto ai carrellati intelligenti, l’intervento prevede l’installazione di nuovi cestini portacarte per colmare la carenza di contenitori più volte segnalata dai residenti, in particolare lungo il corso principale.

Come sottolineato dal presidente di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, si tratta di “un passo importante verso un sistema di raccolta più efficiente e sostenibile, con benefici attesi sia per gli operatori commerciali sia per l’intera città, oltre a un ulteriore percorso verso un calcolo della tariffa più puntuale”.

Il richiamo del sindaco De Luca: “La tecnologia non basta senza senso civico”

Per il primo cittadino Vincenzo De Luca, tuttavia, la tecnologia da sola non è sufficiente. Risulta indispensabile la collaborazione di chi vive e frequenta la città per prevenire abbandoni e accumuli di spazzatura.

“Il punto fondamentale è il senso di responsabilità e di civiltà. Fino a che non ci sarà spirito civico, educazione e collaborazione da parte dei cittadini, vi saranno sempre delle emergenze”, ha evidenziato De Luca, richiamando tutti a un maggiore rispetto degli spazi pubblici e ricordando che “le discariche non si fanno da sole, i rifiuti non si accumulano da soli”.