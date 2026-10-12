Cronaca

Salerno, Maserati rubata sequestrata al porto: denunciato guidatore

Sequestrata al porto di Salerno una Maserati rubata con targa libica proveniente da Tunisi. Denunciato il conducente per riciclaggio.

Di:
Ernesto Rocco
Salerno, Maserati rubata sequestrata al porto: denunciato guidatore

Un bolide di lusso rubato in Italia e pronto a circolare con targa straniera è stato intercettato e sequestrato dalle forze dell’ordine presso lo scalo marittimo di Salerno. L’operazione è stata condotta nell’ambito della campagna internazionale “JAD Mobile”, promossa dall’Agenzia europea Frontex per il contrasto al traffico illecito di autoveicoli.

Il controllo al porto

I fatti risalgono allo scorso 9 ottobre. Durante i consueti controlli di sicurezza svolti al porto commerciale di Salerno sui passeggeri e sui veicoli sbarcati da una nave proveniente da Tunisi, gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia di Frontiera marittima e aerea hanno adocchiato una Maserati con targa libica.

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Gli accertamenti approfonditi condotti sulla documentazione del veicolo e l’incrocio dei dati nelle banche dati delle forze dell’ordine hanno permesso di far emergere la verità: l’auto era stata precedentemente rubata sul territorio nazionale.

Denuncia e sequestro

A conclusione delle verifiche, la vettura e la relativa carta di circolazione sono state sottoposte a sequestro giudiziario. Il conducente dell’auto è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di reato di riciclaggio. L’intera operazione ha ricevuto il nulla osta alla diffusione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, firmato dal Procuratore Raffaele Cantone.

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