Capaccio Paestum: ex assessore aggredito, gambizzato e abbandonato a Foce Sele, proseguono le indagini

Aggredito, pestato a sangue e ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco: è stato ritrovato così, nei pressi del lido Mimosa in località Foce Sele a Capaccio Paestum, un noto commercialista della zona, ex assessore del Comune per diverse legislature e da ultimo nella maggioranza guidata dall’ex sindaco Franco Alfieri.

L’uomo è stato immediatamente trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli, dove si trova attualmente per ricevere le cure necessarie.

La ricostruzione dei fatti e i soccorsi all’alba

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 6:30 di questa mattina. L’episodio contorna un vero e proprio giallo sulle motivazioni che hanno portato a un’aggressione di tale violenza.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, sotto la guida del Capitan Guido Carlo Decugis, gli agenti della Polizia Locale, i mezzi di soccorso del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli. Questi ultimi sono intervenuti per domare l’incendio che ha avvolto la vettura dell’ex amministratore: dopo l’aggressione, infatti, l’auto è stata cosparsa di benzina e data alle fiamme. Le roventi lingue di fuoco hanno causato danni anche alla vicina struttura dello stabilimento balneare.

Indagini in corso: caccia all’aggressore

Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredire l’ex esponente politico potrebbe essere stato un solo uomo, che si è poi dato immediatamente alla fuga rendendo complesse le prime fasi di tracciamento.

Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sull’accaduto, mentre le indagini proseguono serratissime per fare luce sulla matrice dell’agguato e identificare il responsabile.