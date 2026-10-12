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Equitazione, trionfo per Agropoli: lo stallone di Vito Marotta è campione d’Italia a Travagliato

Lo stallone Paint Horse della scuderia Top America di Vito Marotta conquista tre primi posti ai Campionati Italiani di Travagliato

Di:
Costabile Pio Russomando
Equitazione, trionfo per Agropoli: lo stallone di Vito Marotta è campione d’Italia a Travagliato

L’equitazione cilentana conquista ancora una volta il podio nazionale. Domenica 11 ottobre, nella cornice di Travagliato, in provincia di Brescia, lo stallone di razza Paint Horse appartenente alla scuderia Top America di Agropoli, guidata da Vito Marotta, ha ottenuto una straordinaria tripla vittoria nel corso dei Campionati Italiani dedicati alla morfologia equina. Un risultato di prestigioso rilievo che consolida il valore dell’allevamento campano nei contesti agonistici più competitivi della disciplina.

Un palmarès di successi internazionali

L’esemplare della scuderia agropolese non è nuovo a traguardi di massimo livello. Già proclamato Campione d’Italia alla FieraCavalli di Verona 2025, lo stallone ha proseguito la sua striscia di vittorie sul piano continentale conquistando il titolo di Campione d’Europa all’Euro Paint 2026 in Germania. La tappa lombarda ha rappresentato l’ulteriore conferma di un percorso di crescita tecnico e morfologico ai vertici del settore.

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I titoli conquistati ai Campionati Italiani di Travagliato

Nel corso delle gare del fine settimana in terra bresciana, lo stallone si è distinto imponendosi nettamente nelle diverse valutazioni della giuria federale. Nello specifico, il Paint Horse della scuderia Top America ha conquistato:

 Il 1° posto nella categoria stalloni di 3 anni, riservata ai migliori esemplari della classe d’età;

 Il 1° posto come Grand Champion, massimo riconoscimento assegnato alla migliore morfologia complessiva;

 Il 1° posto nella categoria Amateur, a testimonianza della perfetta sintonia e preparazione del binomio in gara.

Il successo ottenuto a Travagliato ribadisce il ruolo centrale della scuderia di Vito Marotta nel panorama dell’equitazione americana e premia il lavoro di selezione e addestramento portato avanti sul territorio di Agropoli.

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