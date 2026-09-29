Salerno lancia la quarta edizione di Non fare lo sbronzo per la sicurezza

Salerno si appresta a inaugurare la quarta edizione del progetto “Non fare lo sbronzo: proteggi la vita, l’ambiente, la città”, un’iniziativa di rilievo nazionale promossa dall’A.C.I. Automobile Club Salerno in sinergia con il Comune. Ideato da Monica De Santis, il programma vanta l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il sostegno dei principali dicasteri e enti territoriali, confermandosi come un punto di riferimento fondamentale per la formazione civica delle nuove generazioni.

Un record di partecipazione per le scuole di Salerno

Questa nuova edizione fa registrare numeri senza precedenti, riuscendo a compattare l’intera comunità scolastica del territorio. L’iniziativa vede l’adesione di tutti i 17 istituti scolastici secondari di secondo grado, gli 11 istituti comprensivi e una scuola paritaria, raggiungendo un totale di 67 plessi coinvolti.

La novità centrale di quest’anno è l’ampliamento del percorso educativo anche agli studenti delle scuole medie. Questa scelta porta la platea complessiva a superare i 3.400 studenti coinvolti in attività mirate alla sicurezza stradale, alla tutela ambientale e alla legalità urbana.

Una rete istituzionale senza precedenti al fianco dei giovani

Il percorso formativo si avvale di una vasta coalizione di forze dell’ordine, enti pubblici e realtà associative. Tra i protagonisti figurano la Polizia di Stato con la Stradale e la Postale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Reggimento Cavalleggeri Guide 19°, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

L’impatto educativo è garantito anche dalla presenza di realtà sanitarie e di volontariato come l’Asl di Salerno, l’Emergenza Urgenza 118 e la Croce Rossa, oltre a numerosi partner del tessuto socio-economico e culturale locale impegnati a trasmettere valori di cittadinanza attiva.

Il calendario degli eventi e i concorsi creativi

Il fitto calendario di appuntamenti prenderà il via giovedì 1 ottobre 2026 e proseguirà fino al 13 maggio 2027. La giornata inaugurale si aprirà alle ore 9:00 presso la sede dell’A.C.I. Salerno, in via Vicinanza, con gli studenti dell’Istituto Focaccia. In contemporanea, alle ore 9:30, un secondo gruppo dello stesso istituto incontrerà gli agenti della Polizia Municipale in Piazza Mazzini.

Il programma continuerà venerdì 2 ottobre con gli incontri dedicati agli studenti più giovani presso la scuola elementare Giacinto Vicinanza e la scuola media Pirro. Per stimolare ulteriormente la partecipazione, sono stati attivati diversi concorsi gratuiti in cui i ragazzi potranno cimentarsi con video, elaborati grafici e proposte progettuali per la città.