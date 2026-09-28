Salerno, bilancio Frecce Tricolori tra successo e traffico

I colori del tricolore sono ormai sbiaditi dal cielo di Salerno, ma all’indomani dello spettacolo delle Frecce Tricolori resta il bilancio di una giornata da oltre centomila presenze. La manifestazione ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando la capacità della città di attrarre visitatori da tutto il territorio circostante per grandi eventi di rilievo nazionale.

Le polemiche sulla viabilità e i disagi alla circolazione

Nonostante l’entusiasmo per lo spettacolo aereo, le ore successive alla conclusione dell’Air Show sono state segnate da code e rallentamenti significativi. Questa situazione ha riacceso il dibattito sulla gestione dei grandi flussi di traffico e sulla pianificazione della mobilità urbana in occasione di eventi capaci di mobilitare decine di migliaia di persone.

La replica dell’amministrazione comunale e le difese dei dati

Alle contestazioni sollevate dai cittadini hanno risposto il sindaco Vincenzo De Luca e l’assessore alla Mobilità Rocco Galdi. Gli amministratori hanno evidenziato che una manifestazione con una folla di queste dimensioni comporta inevitabilmente una certa sofferenza sul fronte della circolazione stradale, ponendo però l’accento sulla straordinaria portata dell’evento.

Le ricadute economiche e turistiche per il territorio

La lettura positiva della manifestazione è condivisa anche dall’assessore al Turismo Alessandro Ferrara e dalla direttrice e segretaria provinciale della CNA Simona Paolillo. Entrambi hanno sottolineato le importanti opportunità generate per il tessuto economico locale, evidenziando i benefici concreti per le attività turistiche, il commercio e la promozione delle eccellenze del territorio.