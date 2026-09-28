Tangenziale di Salerno: guida con patente revocata e smartphone al volante

La Polizia di Stato di Salerno ha intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza stradale e prevenire condotte di guida illecite. Nell’ambito di queste attività di monitoraggio, gli agenti della Sezione Polizia Stradale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria competente un uomo sorpreso a circolare nonostante gli fosse stata revocata la patente.

Il controllo sulla tangenziale di Salerno

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la tangenziale di Salerno. Una pattuglia della Polizia Stradale ha intercettato e fermato un automobilista che, mentre era alla guida di un autocarro, utilizzava lo smartphone tenendolo direttamente in mano.

Gli accertamenti immediati effettuati tramite le banche dati in uso alle Forze di Polizia hanno fatto emergere una violazione ben più grave rispetto alla semplice distrazione al volante: a carico del conducente risultava infatti un provvedimento di revoca della licenza di guida.

Le sanzioni e la recidiva

Il trasgressore, un cittadino italiano di quarantuno anni residente in provincia di Salerno, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 173 comma 3 del Codice della Strada per l’uso dello smartphone durante la marcia.

Contestualmente, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 116 commi 15-17 del Codice della Strada. La denuncia è scattata in quanto il conducente è risultato recidivo, essendo già stato sanzionato nel corso del biennio precedente per la medesima infrazione.

Proseguono i servizi di prevenzione e sicurezza

L’intervento rientra nel più ampio programma di prevenzione stradale disposto per garantire una maggiore tutela di tutti gli utenti della strada e per contrastare i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi per la circolazione.

La Polizia Stradale ha confermato che le attività straordinarie di controllo e prevenzione continueranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo costante di assicurare il rispetto della legalità e incrementare i livelli di sicurezza lungo la rete viaria provinciale.