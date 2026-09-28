Cronaca

Tangenziale di Salerno: guida con patente revocata e smartphone al volante

Polizia Stradale ferma un 41enne sulla tangenziale di Salerno: guidava un autocarro usando lo smartphone e con patente revocata. Denunciato e sanzionato.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Tangenziale di Salerno: guida con patente revocata e smartphone al volante

La Polizia di Stato di Salerno ha intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza stradale e prevenire condotte di guida illecite. Nell’ambito di queste attività di monitoraggio, gli agenti della Sezione Polizia Stradale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria competente un uomo sorpreso a circolare nonostante gli fosse stata revocata la patente.

Il controllo sulla tangenziale di Salerno

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la tangenziale di Salerno. Una pattuglia della Polizia Stradale ha intercettato e fermato un automobilista che, mentre era alla guida di un autocarro, utilizzava lo smartphone tenendolo direttamente in mano.

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Gli accertamenti immediati effettuati tramite le banche dati in uso alle Forze di Polizia hanno fatto emergere una violazione ben più grave rispetto alla semplice distrazione al volante: a carico del conducente risultava infatti un provvedimento di revoca della licenza di guida.

Le sanzioni e la recidiva

Il trasgressore, un cittadino italiano di quarantuno anni residente in provincia di Salerno, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 173 comma 3 del Codice della Strada per l’uso dello smartphone durante la marcia.

Contestualmente, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 116 commi 15-17 del Codice della Strada. La denuncia è scattata in quanto il conducente è risultato recidivo, essendo già stato sanzionato nel corso del biennio precedente per la medesima infrazione.

Proseguono i servizi di prevenzione e sicurezza

L’intervento rientra nel più ampio programma di prevenzione stradale disposto per garantire una maggiore tutela di tutti gli utenti della strada e per contrastare i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi per la circolazione.

La Polizia Stradale ha confermato che le attività straordinarie di controllo e prevenzione continueranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo costante di assicurare il rispetto della legalità e incrementare i livelli di sicurezza lungo la rete viaria provinciale.

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