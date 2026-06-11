Salerno, De Luca inaugura alloggi e parco giochi a Sant’Eustachio: “Esiste una sola città”

Manutenzione, riqualificazione e decoro. Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha preso parte, questa mattina, nel quartiere di Sant’Eustachio, alla consegna dei lavori di riqualificazione su oltre 200 alloggi ed un nuovo parco giochi che sarà anche a misura di bambini disabili.

Un’inaugurazione rientra nel più ampio programma di interventi indicati nel corso della campagna elettorale e che sottolinea l’attenzione da parte dell’amministrazione anche alle zone periferiche della città.

“Esiste una sola Salerno”: l’intervento nelle periferie

“Esiste una sola Salerno, dal centro ai quartieri, con cittadini con uguali diritti e doveri” ha rimarcato il primo cittadino. Un taglio del nastro che ha così consegnato alla cittadinanza una nuova area dedicata ai più piccoli e che detta la linea anche per i prossimi interventi.

Dal Parco del Mercatello al monito finale

De Luca ha sottolineato che bisognerà intervenire anche al Parco del Mercatello, le cui condizioni di degrado sono state più volte segnalate.

Intanto, l’appello alla cittadinanza è di avere cura di quanto è stato fatto “altrimenti davvero veniamo con il lanciafiamme”, l’ironica conclusione del primo cittadino.