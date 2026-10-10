Salerno: 9 borse di studio per laureati in Economia e Legge

Il Comune di Salerno ha indetto un avviso pubblico finalizzato al reclutamento di nove giovani laureati per lo svolgimento di uno stage con borsa di studio presso il Settore Tributi ed Entrate Comunali.

L’iniziativa si rivolge specificamente ai laureati in Giurisprudenza ed Economia, offrendo un’opportunità di tirocinio pratico all’interno degli uffici finanziari dell’amministrazione cittadina.

I requisiti e la destinazione dei tirocini

Il percorso formativo si svolgerà presso gli uffici del Settore Tributi ed Entrate Comunali, situati in via G. Costa 2 a Salerno. L’obiettivo dell’Ente è affiancare risorse qualificate alle attività operative e amministrative della gestione tributaria locale, garantendo ai partecipanti un’esperienza professionale sul campo e l’erogazione di una borsa di studio.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 24:00 del 10 novembre 2026. L’istanza va redatta utilizzando l’apposito modello allegato all’Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Sono previste tre differenti modalità per l’invio della candidatura:

In formato cartaceo: tramite consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Generale (Palazzo di Città, via Roma, 84100 Salerno), oppure a mezzo raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata. Il plico dovrà essere sigillato e recare all’esterno la dicitura tassativa: “Stage presso Settore Tributi ed Entrate Comunali”. Via Posta Elettronica Certificata (PEC): inviando la documentazione dall’indirizzo PEC personale del candidato all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it , specificando nell’oggetto la dicitura “Stage presso Settore Tributi ed Entrate Comunali”.

L’amministrazione precisa che non si terrà conto di domande inviate precedentemente o tramite modalità differenti rispetto a quelle prescritte dall’avviso.

Selezione, colloqui e contatti utili

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, la struttura comunale procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità. Successivamente, il Direttore del Settore pubblicherà sul sito web dell’Ente – sia all’Albo Pretorio online che nella sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di Concorso) – l’elenco dei candidati ammessi e le convocazioni con data e sede del colloquio selettivo.