Salernitana Women: Olivieri trascina le granata con il Molfetta

Il 2024 della Salernitana Women riparte dal Volpe e dalla sfida interna con il Molfetta. Le granata battono in rimonta per 3-1 le pugliesi nella tredicesima giornata del girone C di Serie C.



Salernitana Women-Molfetta: la gara



Inizio positivo delle granata di coach De Risi che cercano subito il guizzo vincente ma le giocate di Colonnese e Cuomo sbattono sulla difesa avversaria che si rifugia in corner. Dagli sviluppi di un angolo, al 16’, Apicella mette di poco al lato mentre Colonnese, poco dopo, in contropiede fa tutto bene entrando in area prima di essere anticipata sul più bello dall’uscita di Stella. Occasionissima per Olivieri al 27’ quando la numero 10 granata entra in area di rigore supera Stella con un pallonetto che però termina di poco sopra la traversa. Al 39’, invece, Pascale ci mette i guantoni per alzare sopra la trasversale il piazzato velenoso dalla distanza di Fiore. Nel finale di frazione la Salernitana si rivede con un calcio di punizione defilato di Olivieri che termina di poco sul fondo.

Ad inizio ripresa, al 2’, il Molfetta passa con Riboldi che sul settore sinistro converge verso il centro trovando il palo più lontano dove Pascale non può arrivare. La risposta granata arriva subito: da un calcio d’angolo la palla ballonzola in area con Olivieri e Cuomo, da pochi passi, chiuse dalla difesa ospite. Il pari arriva poi al 6’, sempre da palla ferma, con Apicella che inzucca sul secondo palo alle spalle di Stella. Occasione di sorpasso un minuto dopo con Olivieri che mette di un nulla sul fondo in azione di contropiede mentre Cuomo, su assist di Sabatino, trova i guantoni di Stella che al 16’ chiude bene sulla conclusione di Colonnese e al 20’ sulla solita Olivieri. Il capitano granata, innescato da Apicella, non sbaglia però al 25’ quando scarta il portiere ospite insaccando per il 2-1 a porta praticamente vuota. Prima del triplice fischio c’è tempo per la ripartenza dell’inesauribile Olivieri che chiude il match sul 3-1.

Tabellino

Salernitana Women-Molfetta 3 – 1

Reti: Riboldi (M) 2’ st, Apicella (S) 6’ st, Olivieri (S) 23’ st, 47’ st

Salernitana: Pascale, Apicella, Sorrentino, Cozzolino, Colonnese, Ferrentino (19’ st Apadula), Sabatino (47’ st Mercede), Falivene, Piccolo, Olivieri, Cuomo (Donnarumma) All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Marino, Genovese, Cirillo, Cicchetti, Di Santi.

Molfetta: Stella, Di Grumo, Ladisa, Cantatore (42’ st Capriati), Lippolis, Fiore, Cimadomo (9’ st Rotondo), Riboldi, Pellegrini, Sgammarella, Petruzzella All. Gent Bleta

A disposizione: Lerario, Lamartira, De Musso, Messina, Carrante, Alfonso.

Arbitro: Di Palma Giovanni (Sez. Cassino).

Assistenti: Di Meglio Giovanni (Sez. Napoli) – Savino Ferdinando (Sez. Napoli).

Ammonite: Pellegrini, Sorrentino, Fiore Recupero: 1‘ pt, 6’ st. Angoli: 8-3

Le parole di mister De Risi

“Abbiamo lavorato tantissimo in questo periodo di pausa e sono felice e soddisfatta perchè le ragazze hanno messo in campo quello che abbiamo provato con grande intensità. Tatticamente eravamo messe bene in campo, finalmente raccogliamo quello che meritiamo. Ora bisogna restare con i piedi per terra. Prima di segnare abbiamo creato tanto, speriamo comunque possa girare sempre cosi. Oggi i frutti dei sacrifici fatti in questi mesi si sono visti e dobbiamo continuare su questa strada. I tre punti ripagano del lavoro svolto dalle ragazze alle quali faccio i complimenti. Mi sento davvero unita a questo gruppo ed ai nostri tifosi davvero calorosi”.