Anna Carmen Di Santi, Salernitana Women: “Momento significativo per me”

La prossima domenica riparte la Serie C di calcio femminile che vede impegnata, nel girone C, la Salernitana 1919 Women. Nella formazione guidata da coach Valentina De Risi, che riceverà le pugliesi del Molfetta al campo “Volpe” alle ore 14:30, si sta ritagliando il suo spazio, con tre presenze da titolari nelle ultime tre usciti ufficiali in Coppa Italia , Anna Carmen Di Santi, classe 2006 originaria di Castelnuovo Cilento.La stessa centrocampista numero 24, nata a Vallo della Lucania, nei giorni scorsi ha parlato tramite i canali ufficiali del club rilasciando qualche battuta sul momento dell’undici capitanato da Giulia Olivieri voglioso di riscatto in questo 2024.

“Le ultime gare di Coppa Italia sono state un momento significativo per me. Sono scesa in campo con impegno e dedizione, dando il massimo e cercando di sfruttare al meglio le opportunità che mi sono state date. Sono soddisfatta delle mie prestazioni, anche se sono consapevole di poter fare di più, di continuare a crescere e dare un contributo ancora maggiore alla squadra.

Le tre partite ravvicinate in dieci giorni sono una risposta importante del gruppo dopo un periodo non felice a livello di risultati. Sono state un’occasione fondamentale per dimostrare la nostra qualità e capacità di reagire in modo positivo alle difficoltà”.

La giovane classe 2006: “Mi auguro che arrivi ancora più successo”