Salernitana, parte l’era Vito Di Bari: “Insieme alla piazza per svoltare”

Si è messo subito al lavoro mister Vito Di Bari, nuovo allenatore della Salernitana, che ieri pomeriggio ha diretto la sua prima seduta di allenamento al centro sportivo. Il tecnico sta preparando il match casalingo contro il Savoia, in programma domani 1° novembre alle ore 14:30 e valido per la dodicesima giornata di campionato.

La presentazione del nuovo allenatore: “Fame, unione e intensità”

L’ex tecnico del Casarano si è presentato ufficialmente alla stampa al termine della seduta di rifinitura:

“Per me è una grande opportunità, aver scelto Salerno è stato semplicissimo. Vorrei incidere in questo percorso e sono onorato di allenare in una piazza del genere, capace di dare tantissimo. Sono giovane e motivato: la mia fame e quella del mio staff sono le stesse che ho riscontrato in tutto il gruppo. La squadra ha qualità, anche se finora le ha dimostrate raramente. Cercheremo di capire quali sono i problemi, dovuti secondo me anche ad assenze pesanti. Quando avremo la rosa al completo, potremo fare qualcosa di importante.”

Di Bari ha poi espresso il suo ringraziamento alla dirigenza e lanciato un messaggio all’ambiente:

“Ringrazio la proprietà e il direttore per aver scelto me, non era affatto scontato. So che in questo momento siamo tutti arrabbiati. Dobbiamo invertire la rotta, evitare polemiche e non giudicare prima del tempo. Il modulo? Non sono legato a un sistema fisso: conta l’atteggiamento. Chiedo un’intensità fondamentale nel calcio moderno; la squadra deve andare forte per imporre il proprio gioco. È un campionato equilibrato e complesso. Dobbiamo compattarci e portare tutti dalla nostra parte, in primis la tifoseria: contro il Bari due gol li ha segnati la curva.”

L’infermeria granata: i rientri e chi resta ai box

Nella giornata di ieri i granata hanno svolto un lavoro di natura tecnico-tattica. Dall’infermeria arrivano notizie confortanti: Ismail Achik e Jonas Heinz sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno regolarmente a disposizione per la sfida contro il Savoia.

Lavoro differenziato sul campo, invece, per Emmanuel Gyabuaa e Antonino La Gumina, mentre Muhamed Varela Djamanca è stato impegnato tra palestra e terapie.

Le probabili formazioni del derby e l’analisi del Savoia

In vista del derby campano contro il Savoia, mister Di Bari orienta le sue scelte verso un classico 4-4-2. In difesa salgono le quotazioni di Longobardi a completare il reparto con Pieraccini, Celiento e Anastasio. Sulle corsie esterne di centrocampo dovrebbero agire Villa e Llano, con Tascone affiancato da uno tra De Boer e Vitale in mediana. La coppia d’attacco sarà composta da D’Ursi e Lescano.

L’avversario della Salernitana occupa attualmente il 18° posto in classifica con 11 punti conquistati in 11 giornate. Nelle ultime cinque uscite il Savoia ha raccolto 5 punti, frutto della vittoria contro l’Inter U23, dei pareggi con Monopoli e Cosenza e dei KO incassati contro Cavese e Audace Cerignola.