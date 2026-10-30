Salernitana, svolta in panchina: Vito Di Bari è il nuovo allenatore

Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative sotto la guida di Serse Cosmi, la Salernitana volta pagina. La società granata, dopo aver valutato diversi profili, ha scelto Vito Di Bari come nuovo allenatore della prima squadra.

Il tecnico pugliese ha risolto nelle scorse ore il contratto che lo legava per altri due anni al Casarano ed è già giunto a Salerno per dirigere la seduta d’allenamento pomeridiana in vista del match casalingo contro il Savoia.

I dettagli del contratto e i precedenti del tecnico pugliese

Di Bari si legherà alla Bersagliera con un accordo valido fino al 30 giugno 2027, che prevede un’opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Nelle prossime ore è attesa la nota ufficiale da parte del club campano.

L’allenatore, classe 1983, aveva iniziato il campionato sulla panchina del Casarano, proseguendo il percorso che nella scorsa stagione lo aveva visto conquistare i play-off di Serie C. Successivamente, lo scorso 18 ottobre, era arrivato il sollevamento dall’incarico a seguito della sconfitta per 5-2 contro la Cavese. Ora per Di Bari si aprono ufficialmente le porte per una nuova sfida professionale alla guida della Salernitana.

Foto Casarano Calcio.