Salernitana: domani il derby con la Cavese, le ultime di formazione

Dopo aver archiviato la vittoria del turno infrasettimanale contro il Casarano, la Salernitana si prepara alla trasferta sul campo della Cavese, in programma domani 14 febbraio alle ore 14:30 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de Tirreni.

Le ultime dal campo

Nell’allenamento di ieri la squadra ha svolto un lavoro di attivazione in palestra, per poi spostarsi sul campo per un focus tecnico-tattico sotto una pioggia intensa. Eddy Cabianca si è allenato parzialmente con i compagni. Ancora out Mirko Antonucci, Luca Boncori e Roberto Inglese. Non sarà del match nemmeno Giuseppe Carrierro, che ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Vista l’assenza di Carriero in mezzo al campo, in caso di conferma del 3-4-2-1, con Capomaggio in difesa, accanto a Gyabuaa ci sarà uno tra Mattia Tascone e Kees De Boer. In questa ipotesi in difesa ad affiancare Capomaggio ci saranno Berra e Arena, con Villa e Longobardi sulle fasce. A Cava Raffaele potrebbe riproporre in attacco ancora Molina al fianco di Lescano, con Achik alle loro spalle.

Da valutare però ci sono anche le condizioni di Achik che non è uscito in perfette condizioni dal terreno di gioco dell’Arechi nel match contro il Casarano e ora si valuta un suo impiego dal 1’. In caso di assenza dalla formazione titolare, si fa largo l’ipotesi di un ritorno al 3-5-2, con De Boer e Tascone insieme in mezzo al campo con Gyabuaa. Altrimenti, Capomaggio potrebbe alzare il proprio raggio d’azione, con Golemic a completare la difesa con Arena e Berra.

L’avversario

La Cavese arriva al derby con la voglia di conquistare punti importanti in chiave play off. La squadra è attualmente al 14esimo posto in classifica a quota 27 punti, insieme a Latina e Atalanta U23, e a soli 4 punti dai play off.

Nelle ultime 5 gare i cavesi hanno totalizzato solo 6 punti, con una sola vittoria contro il Monopoli nell’ultimo turno, i tre pareggi con Latina, Casarano e Giugliano e la sconfitta contro il Team Altamura. Poco prolifico l’attacco della Cavese che ha realizzato solo 25 reti finora; nella gara di andata ebbe la meglio la Salernitana per 3 a 2.