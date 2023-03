Salento, restaurato lo storico organo Carelli. Domani l’inaugurazione

Sarà inaugurato domani, 18 marzo, lo storico organo Carelli del 1798, da poco restaurato nella chiesa di Santa Barbara di Salento. A partire dalle ore 20.00, nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, ci sarà un concerto dell’organista Francesco Cera, Patrocinato dal comune di Salento.

L’antico organo di Santa Barbara

L’antico strumento risale alla seconda metà del ‘700; fu costruito con la generosità e la determinazione della comunità locale, nonostante le ristrettezze economiche del tempo.

Nel febbraio 2020 fu sottoscritto un contratto per il restauro dell’organo con una ditta del comprensorio, da parte del parroco don Luigi Marone e dell’avvocato Tommaso Sollazzo, promotore dell’iniziativa. La consegna dell’organo, dopo il restauro, doveva avvenire entro il 15 maggio 2020. A distanza di oltre due anni, invece, ciò non è ancora avvenuto. Ecco perché il sindaco Gabriele De Marco e il parroco don Luigi Marone, hanno inviato una missiva chiedendo spiegazioni e per sollecitare la restituzione dello strumento in vista della festa patronale di Santa Barbara (29 luglio).

Ora, lo storico organo Carelli, è tornato ad occupare il suo posto in Chiesa.

Alle 19.00 verrà inaugurata anche la biblioteca comunale

Alle ore 19.00 ci sarà anche il taglio del nastro della Biblioteca Comunale Giuseppe De Marco, presso piazza Rosario Rizzo, nell’ambito del Sistema bibliotecario cilentano, l’importante progetto ideato e promosso dalla Fondazione Giambattista Vico che punta a mettere in rete biblioteche pubbliche e private esistenti nel Cilento, promuovendo il loro ruolo di centro di aggregazione e motore di cultura per il territorio.