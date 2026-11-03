Sala Consilina: inaugurato l’asilo nido “Santa Maria degli Ulivi”

Una nuova struttura dedicata alla prima infanzia e un supporto concreto per le famiglie di Sala Consilina. È stato inaugurato questa mattina, 3 novembre, l’asilo nido “Santa Maria degli Ulivi”, situato in via Santa Maria degli Ulivi, nella località Fonti. La struttura, realizzata grazie a un finanziamento del PNRR di 864 mila euro, mette a disposizione 36 posti e nasce dal recupero e dalla riqualificazione di un’ala dell’edificio che in passato ospitava la scuola primaria “Fonti”.

Lavori di adeguamento e riqualificazione dell’edificio

Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento sismico e funzionale degli spazi, completamente trasformati in un ambiente moderno, sicuro e a norma per l’accoglienza dei bambini. L’apertura del nido rappresenta un importante traguardo per l’amministrazione comunale e per la cittadinanza, ampliando l’offerta dei servizi educativi locali e fornendo nuove opportunità per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

La gestione del servizio a cura del Consorzio Sociale Ambito S10

La gestione dell’asilo nido è affidata al Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, con l’obiettivo di offrire alla comunità un servizio educativo di prossimità efficiente e strutturato.

«Si tratta di un investimento concreto sul futuro della nostra comunità – ha sottolineato il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano – e di un’opportunità in più per le famiglie. Abbiamo restituito una nuova funzione a una parte della vecchia scuola di Fonti, trasformandola in uno spazio sicuro dedicato ai bambini, alla loro crescita e alla socialità».

La sinergia istituzionale per il Vallo di Diano

All’inaugurazione è intervenuto anche il presidente del Consorzio Sociale Ambito S10, Michele Di Candia, che ha evidenziato il valore strategico della collaborazione tra enti e istituzioni per realizzare infrastrutture e servizi capaci di rispondere in modo pratico alle esigenze del territorio. Con i suoi 36 nuovi posti, il nido “Santa Maria degli Ulivi” si inserisce nel piano complessivo di potenziamento delle politiche sociali e dell’infanzia nel Vallo di Diano.