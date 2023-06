Sala Consilina: avviso per aggiornare la short list di Avvocati

Il Comune di Sala Consilina, guidato dal sindaco Francesco Cavallone, intende aggiornare l’elenco degli Avvocati per l’affidamento di incarichi legali. Pertanto i professionisti e gli studi professionali interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda in ogni tempo e con le modalità stabilite nella delibera di Giunta Comunale n.73/2017.

Come presentare domanda

Le domande possono essere trasmesse direttamente all’indirizzo di posta elettronica protocollo.salaconsilina@asmepec.it o consegnate a mano presso lo stesso Ufficio Protocollo ubicato nella sede municipale in Via G. Mezzacapo n.44 negli orari di apertura degli uffici.

Se già iscritti alla short list, non è necessario presentare nuova domanda di iscrizione. L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta del professionista singolo o associato, con l’indicazione delle proprie competenze per materia (amministrativo, civile, penale, lavoro, tributario,ecc. ) della professionalità maturata e/o della specializzazione conseguita risultante dal proprio curriculum.

La domanda compilata in ordine al possesso dei requisiti indicati, dovrà essere corredata da: curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali e documento d’identità in corso di validità.

L’iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I professionisti e gli studi professionali potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento dei loro curricula.

Gli obiettivi della procedura

Le finalità della procedura sono di permettere l’individuazione di avvocati qualificati in seguito ad un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità e comparazione e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza.