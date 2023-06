Encomi ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per l’inchiesta “Febbre dell’Oro Nero”

Nell’ambito della cerimonia di celebrazione del 209° anniversario dell’Arma dei Carabinieri tenutasi anche a Salerno sono stati consegnati importanti riconoscimenti, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Filippo Melchiorre, e delle più importanti autorità istituzionali, militari, civili e religiose della provincia di Salerno, agli uomini dell’Arma dei Carabinieri che si sono distinti in operazioni di polizia e pubblico soccorso.

Gli encomi per le forze dell’ordine

E tra questi sono stati conferiti degli encomi anche ad alcuni Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per il lavoro svolto nell’ambito dell’inchiesta “Febbre dell’oro nero” in cui 57 persone, a vario titolo, furono arrestate poichè accusati di aver commesso reati come l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in materia di accise e IVA sugli olii minerali, l’intestazione fittizia di beni e società, riciclaggio.