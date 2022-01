Agropoli: avviso per aggiornare la short list di Avvocati

AGROPOLI. Il Comune, amministrato dal Sindaco Adamo Coppola, intende aggiornare l’elenco degli Avvocati mediante l’acquisizione di curricula professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, nonchè per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza giuridico- legale, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, laddove l’eccezionalità e l’importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario al di fuori dell’elenco stesso.

Possono presentare domanda d’inserimento nell’elenco dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, gli avvocati, singoli o associati; iscritti all’Elenco professionale in possesso dei requisiti che comprovino la specifica professionalità.

I professionisti, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, dovranno garantire attività specifiche. Definizione delle linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune di Agropoli; aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie, con l’invio di tutta la documentazione; assicurare la propria disponibilità; effettuare, se necessario, incontri presso ,l’Ente; avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in sentenza in favore del Comune, trasmettendo nell’eventualità il mancato recupero. Per tutti i requisiti e le finalità, è possibile consultare l’avviso all’albo Pretorio Informatico del Comune e pubblicato sul sito web ufficiale.

I professionisti dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in carta libera, sottoscritta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli, entro e non oltre le ore 12:00 del 11/02/2022.

Alla domanda deve essere allegato una copia firmata del curriculum formativo-professionale corredato da una copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento; inviata o tramite raccomandata, consegna a mano o tramite PEC all’indirizzo: protcollo@pec.comune.agropoli.sa.it

I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti necessari, saranno inseriti nell’elenco già approvato a febbraio del 2020.