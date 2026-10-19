Alburni

Sacco in festa per i 100 anni di Rosa Mastandrea

Sacco festeggia il secolo di vita di Rosa Mastandrea in un giorno speciale segnato dalla visita del Vescovo Calvosa e dalla devozione per la Madonna di Novi Velia

Di:
Alessandra Pazzanese
Sacco in festa per i 100 anni di Rosa Mastandrea

La comunità di Sacco vive una giornata destinata a rimanere nella storia locale, segnata dall’incrocio tra profonda devozione religiosa e un eccezionale traguardo anagrafico. In concomitanza con lo storico arrivo della statua della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia, i cittadini si sono stretti attorno a Rosa Mastandrea, per tutti Zia Rosina, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno. L’evento ha richiamato l’attenzione di un’intera collettività, unita nel celebrare una vita intera dedicata alla famiglia e al lavoro.

Gli auguri delle istituzioni e della comunità a Nonna Rosina

I festeggiamenti per il secolo di vita di Zia Rosina si sono svolti in un clima di profondo affetto, con la presenza dei figli Carmine, Emilia e Raffaella e di numerosi concittadini. Tra i momenti più significativi della giornata, la visita del Sindaco Franco Latempa, che ha voluto omaggiare la centenaria consegnandole personalmente una targa commemorativa carica di stima e riconoscimento per il suo esempio di vita e per i valori umani incarnati nel corso degli anni.

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La benedizione del Vescovo Calvosa e la partecipazione popolare

La dimensione religiosa e quella civile si sono fuse durante la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Calvosa, giunto in paese per accogliere la sacra effigie mariana. Durante la funzione, un lungo e caloroso applauso da parte dei fedeli presenti ha festeggiato il compleanno della centenaria. A margine della liturgia, Monsignor Calvosa ha raggiunto personalmente Nonna Rosina per rivolgerle un augurio speciale: «Una vita ancora lunga e piena di serenità e sorrisi».

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