Alburni

Ottati, il rifugio montano “Brecce” rinasce grazie alla cittadinanza attiva: accoglierà corsi di yoga e benessere

Il Comune di Ottati approva la rigenerazione del rifugio montano Brecce. La struttura vandalizzata tornerà in funzione per corsi di yoga e benessere.

Di:
Alessandra Pazzanese
Ottati

Il rifugio montano “Brecce”, situato nel territorio comunale di Ottati, si appresta a ritrovare nuova vita grazie a un progetto di cura e rigenerazione urbana sostenuto dal principio costituzionale di sussidiarietà. L’edificio, che versava da tempo in uno stato di grave degrado e incuria a causa di continui atti vandalici, sarà completamente riqualificato a titolo gratuito attraverso l’intervento diretto di un privato cittadino.

L’iniziativa prende forma a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 1° ottobre 2026, presieduta dal sindaco Elio Guadagno, con la quale l’amministrazione ha formalizzato gli indirizzi politici per la sottoscrizione di un apposito “Patto di Collaborazione” con l’istante. L’accordo poggia sul Regolamento comunale per la gestione condivisa dei beni comuni, consentendo di restituire alla comunità un presidio immerso nella natura e dedicato al benessere psico-fisico.

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Il progetto di recupero e la proposta di un cittadino attivo

Il percorso di rigenerazione nasce formalmente dalla proposta presentata lo scorso 24 settembre 2026 da Diego Di Feo, il quale ha espresso la propria totale disponibilità a intervenire sul rifugio “Brecce” per ripristinarne la piena funzionalità. L’opera di sistemazione e riparazione dei danni subiti dalla struttura sarà eseguita senza alcun costo per la collettività, rientrando a pieno titolo nel quadro normativo della cittadinanza attiva.

L’intervento mira non soltanto a bloccare il deterioramento dell’immobile, ma anche a reintrodurlo all’interno di un circuito di fruizione ecosostenibile. Una volta completate le opere di ripristino, la struttura diventerà infatti la sede di attività esperienziali volte alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico locale.

Spazio al benessere: in arrivo corsi di yoga e rigenerazione mentale

In virtù dell’intesa approvata dall’esecutivo cittadino, al promotore dell’iniziativa sarà riconosciuta la facoltà di organizzare all’interno degli spazi recuperati eventi e sessioni temporanee dedicate alla disciplina dello yoga e alla rigenerazione mentale. Tale utilizzo appare in piena armonia con la naturale vocazione ambientale ed ecologia dell’area montana su cui sorge il rifugio.

Il conferimento dell’incarico operativo per la stipula formale del Patto di Collaborazione è stato demandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale (UTC). La delibera è stata inoltre resa immediatamente eseguibile per accelerare i tempi d’avvio dei primi interventi operativi sul campo. L’intera operazione, come precisato nel provvedimento, viene svolta a costo zero e non comporta alcun riflesso economico-finanziario sulle casse del Comune di Ottati.

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