Roscigno: arriva un’ordinanza anti sprechi d’acqua; multe per i trasgressori

A Roscigno arriva un’ordinanza anti sprechi d’acqua. Il sindaco Pino Palmieri, ha firmato il provvedimento finalizzato a vietare usi impropri della risorsa idrica. L’ordinanza prevede, infatti, il divieto a tutti i cittadini di utilizzare l’acqua potabile della rete pubblica per fini diversi da quelli alimentari, domestici ed igienico – sanitari. Il mancato rispetto dell’ordinanza sarà punito con la sanzione pecuniaria di € 200,00.

Le regole per i cittadini

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini ad evitare il lavaggio domestico di veicoli di ogni tipologia, l’innaffiamento di giardini, prati ed orti, il riempimento di piscine o vasche da giardino, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua, ed ogni altro uso diverso da quello domestico.

La scelta del comune

Durante il periodo estivo si ha un impoverimento delle sorgenti d’acqua a causa a causa della ridotta caduta delle piogge, nonché dell’incremento dei consumi, dovuto in parte al caldo ed in parte alle all’aumento delle persone residenti ed ai flussi turistici; di qui, la necessità da parte dell’Ente, di dover intervenire adottando un provvedimento diretto a prevenire e sanzionare ogni comportamento e condotta che violi il divieto assoluto di un uso improprio della risorsa idrica potabile, al fine di poter assicurare una regolare erogazione dell’acqua potabile in modo prioritario ed esclusivo per gli usi domestici, alimentari, ed igienico sanitari della popolazione.