A Monteforte Cilento un’ordinanza contro lo spreco d’acqua

A Monteforte Cilento arriva un’ordinanza anti sprechi d’acqua. Il sindaco Antonio Manzi, ha firmato il provvedimento finalizzato a vietare usi impropri della risorsa idrica. L’ordinanza prevede, infatti, il divieto a tutti i cittadini di utilizzare l’acqua potabile per fini non strettamente legati all’uso domestico. Il mancato rispetto dell’ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa, da €. 25,00 a €. 500,00.

Le regole per i cittadini

L’amministrazione comunale di Monteforte, invita i cittadini ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi. E’ fatto espresso divieto, salvo espressa revoca, di prelevare acqua potabile dalla rete idrica per uso extradomestico, in particolare per l’innaffiamento di orti e giardino, il lavaggio di piazzali e automezzi e il riempimento di invasi e comunque di ogni altro spreco ed abuso in genere. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile.

La scelta del comune

“Il prevedibile andamento della stagione estiva, e l’esigenza di evitare sprechi nell’utilizzo delle risorse idriche, impongono il rigoroso contenimento del consumo dell’acqua potabile e la sua stretta limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione”, fanno sapere da palazzo di città. Di qui l’esigenza di un’ordinanza contro lo spreco d’acqua.