Rosaria Carfagna nominata alla presidenza della Fondazione MiDa. Accolta dai sindaci di Auletta e Pertosa

Rosaria Carfagna è la nuova presidente della Fondazione Mida. Subentra a Sabrina Capozzolo dimissionaria dopo i dissidi con i primi cittadini di Auletta, Pietro Pessolano e di Pertosa, Domenico Barba.

La Carfagna è stata accolta dai sindaci di Auletta e Pertosa

Propri i due sindaci hanno accolto questa mattina la neo presidente accompagnandola in un tour del territorio. Sabrina Carfagna è cugina di Mara Carfagna, con la quale i rapporti sembra non siano ottimali. Rosaria Carfagna è una docente.

La Fondazione MIdA, impegnata sin dalla sua costituzione alla valorizzazione delle risorse ambientali locali e dei beni culturali, saluta con favore la volontà della Regione di sostenere le aree interne.

La mission della Fondazione Mida

Si pone come missione primaria la ricerca e la divulgazione scientifica nonché la conoscenza delle peculiarità locali, partendo dal patrimonio storico/ambientale delle Grotte di Pertosa-Auletta, che rappresentano uno dei siti ambientali più affascinanti del nostro Paese, con una formazione geologica unica nel suo genere così come è unico il giacimento archeologico sommerso dal fiume sotterraneo Negro.

Le opere realizzate

Partendo dalle Grotte, la Fondazione MIdA ha realizzato negli anni due musei: il Museo del Suolo, unico in Italia, uno dei pochi in Europa, nato per sensibilizzare i visitatori alla salvaguardia di una delle risorse più importanti e allo stesso tempo sottovalutata del Pianeta.

Il Museo Speleo Archeologico che riporta alla fruizione dei visitatori i resti dell’impianto palafitticolo risalente all’età del Medio Bronzo, custoditi sul letto del fiume che attraversa le Grotte di Pertosa-Auletta.