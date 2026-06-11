Roccadaspide: tutto pronto per il quinto “Raduno equestre”

Roccadaspide si prepara ad accogliere il 5° Raduno Equestre in programma il prossimo 21 giugno. Un appuntamento ormai atteso dagli appassionati del mondo equestre che, anno dopo anno, richiama cavalieri e visitatori da tutto il territorio per una giornata all’insegna della passione per i cavalli, della natura e della convivialità.

Tra natura e tradizione: il programma della passeggiata

La manifestazione prevede una passeggiata amichevole a cavallo riservata a cavalieri con esperienza media, lungo percorsi che permetteranno di scoprire le bellezze del territorio e trascorrere momenti di aggregazione nel segno della tradizione equestre.

Particular attenzione sarà riservata al benessere degli animali, con un’organizzazione pensata nel pieno rispetto dei cavalli e della loro tutela, valore fondamentale dell’intera iniziativa.

Le voci dei protagonisti a InfoCilento

Ai microfoni di InfoCilento sono intervenuti Vito Brenca, presidente del Consiglio comunale di Roccadaspide, Sofia Bellissimo, organizzatrice dell’evento, e numerosi appassionati del mondo equestre che hanno raccontato aspettative, emozioni e curiosità legate a questa quinta edizione.

Un volano per il turismo e l’enogastronomia locale

L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio, valorizzare una tradizione e rafforzare il legame tra la comunità, il mondo rurale e i cavalli, protagonisti di una giornata che si preannuncia ricca di partecipazione e entusiasmo.

Ogni anno, per l’occasione, al termine della passeggiata, i partecipanti si radunano in un’attività della zona, sempre diversa, creando anche un indotto per il territorio e permettendo a tutti i partecipanti, molti provenienti anche da città lontane centinaia di chilometri da Roccadaspide, di conoscere e si apprezzare le tipicità enogastronomiche locali.