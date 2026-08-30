Roccadaspide, brucia ancora la montagna: elicotteri in azione dal fiume Calore

Un vasto intervento di spegnimento è in corso dalla serata di ieri per domare l’incendio che sta interessando l’area montana del territorio di Roccadaspide. Le fiamme stanno impegnando severamente le squadre antincendio di terra. Per contenere l’avanzata del rogo e circoscrivere i fronti più critici, sono entrati in funzione anche gli elicotteri del servizio antincendio della Regione Campania.

Prelievi d’acqua dal fiume Calore ad Aquara

I mezzi aerei stanno effettuando continui lanci sulle zone colpite, garantendo la copertura dei punti scoscesi e impervi, altrimenti impossibili da raggiungere per gli operatori a terra. Per velocizzare le operazioni e ottimizzare i tempi d’intervento, gli elicotteri stanno effettuando i prelievi d’acqua direttamente nel tratto del fiume Calore situato in località Mainardi, nel Comune di Aquara, facendo la spola costante con il fronte del fuoco.

Sopralluogo delle autorità e monitoraggio dell’area

Le operazioni aeree stanno permettendo di concentrare gli sganci idrici sui focolai più consistenti. La situazione resta sotto costante monitoraggio per scongiurare un’ulteriore propagazione del fuoco lungo il rilievo montuoso.

Nella mattinata odierna, gli amministratori del Comune di Roccadaspide si sono recati in via Tempone Zerillo, accompagnati dagli agenti della Polizia Municipale, per effettuare un sopralluogo tecnico e verificare da vicino l’evoluzione dei soccorsi.

In queste ore incendi si segnalano anche ad Ascea, Omignano e Vibonati. Una vera e propria emergenza per il Cilento.