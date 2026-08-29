Cilento

Incendio a Roccadaspide, fiamme in via Tempone Zerillo: brucia la montagna

Vasto incendio a Roccadaspide in via Tempone Zerillo. Fiamme visibili dal centro, a rischio i boschi e i castagneti della zona montana.

Di: Ernesto Rocco
Incendio a Roccadaspide, fiamme in via Tempone Zerillo: brucia la montagna

Sono ore di forte apprensione a Roccadaspide, dove un vasto incendio sta interessando la zona montana del territorio comunale. Le fiamme e l’intensa colonna di fumo risultano visibili anche dal centro urbano, generando preoccupazione tra i residenti.

Il rogo si è sviluppato nel cuore della montagna, concentrandosi in particolare nei terreni situati in via Tempone Zerillo, non lontano da una nota attività di ristorazione della zona.

Minacciati boschi e castagneti, le operazioni di spegnimento

Secondo le prime ricostruzioni, diversi ettari di macchia mediterranea e bosco sarebbero già andati distrutti. Numerose sono state le segnalazioni inviate ai soccorsi dai cittadini per sollecitare un tempestivo intervento delle squadre antincendio.

Le operazioni proseguono per domare completamente i focolai ed evitare che il fronte del fuoco si estenda ulteriormente. Si attendono le prossime ore per la bonifica dell’area e per la quantificazione precisa dei danni alla vegetazione, in un territorio caratterizzato dalla presenza di pregevoli castagneti. In merito all’origine del rogo, le autorità non escludono alcuna ipotesi né matrice.

Oggi è stata una giornata difficile sul fronte degli incendi, con roghi che hanno interessato i territori di Castellabate, Ascea e Lentiscosa.

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