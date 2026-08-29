Incendio a Castellabate in località San Cosimo: fiamme vicine alle case

Un vasto incendio è divampato in queste ore nel Comune di Castellabate, precisamente in località San Cosimo, ai piedi del capoluogo. Una densa e vistosa colonna di fumo, accompagnata da fiamme alte, sta generando forte preoccupazione tra i residenti e i cittadini della zona. Sul posto stanno operando le squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area.

L’intervento dei soccorsi e la situazione sul campo

Sul luogo dell’evento sono tempestivamente intervenuti i mezzi della Comunità Montana Alento Monte Stella, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile Cilento Odv. Il dispiegamento di forze è imponente ed è finalizzato a contenere l’avanzata del fronte del fuoco, circoscrivendo il rogo per impedire ulteriori danni al territorio.

Le fiamme hanno già distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni. L’attenzione resta massima, con gli operatori antincendio impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva bonifica dell’intera area colpita.