Incendio ad Ascea Marina: fiamme vicine alle case, soccorsi in azione

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in località Piano del Pero, ad Ascea Marina. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno già interessato circa cinque ettari di macchia mediterranea e terreni coltivati, compresi diversi oliveti. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo insieme al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

La situazione del rogo nel Cilento

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e vedono impegnati, affianco alle squadre antincendio territoriali, anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e un elicottero regionale. Il fronte del fuoco si trova a circa 200 metri da alcune abitazioni, ma la situazione risulta al momento sotto il controllo dei soccorritori.

Un’emergenza incendi costante nel territorio

Quello di Ascea Marina è solo l’ennesimo episodio che ha colpito il Cilento nelle ultime 48 ore. Si tratta di un’emergenza che continua a preoccupare la comunità locale e che si inserisce in un quadro critico per l’intero territorio.