Cilento

Incendio ad Omignano e Ascea: Cilento di nuovo nella morsa del fuoco

Vasto incendio a Omignano minaccia la Pineta e le case. Squadre in azione, mentre ad Ascea interviene un Canadair per domare i roghi nel Cilento.

Di: Chiara Esposito
Incendio ad Omignano e Ascea: Cilento di nuovo nella morsa del fuoco

Una domenica da dimenticare per il Cilento, che si ritrova ancora una volta nella morsa del fuoco. Un incendio è divampato intorno alle ore 14:00 in località Cerreta, nel comune di Omignano. Le fiamme, spinte dal forte vento che soffia in queste ore, si sono propagate rapidamente interessando un territorio molto ampio situato a ridosso della Pineta. Le colonne di fumo risultano ben visibili dal centro abitato e dalla strada, generando forte preoccupazione per la vicinanza ad alcune abitazioni presenti nella zona.

L’intervento dei soccorsi e della Comunità Montana ad Omignano

Sul posto si sono subito attivate le squadre antincendio. Gli uomini della Comunità Montana Alento Monte Stella sono al lavoro per cercare di circoscrivere il rogo e spegnere le fiamme prima che possano avanzare ulteriormente. Presente sul luogo dell’emergenza anche il primo cittadino, Raffaele Mondelli, che sta seguendo con grande apprensione l’evolversi della situazione.

Fiamme anche ad Ascea: necessario il supporto del Canadair

La situazione resta critica in diverse zone del territorio cilentano. Ad Ascea, dove un altro incendio risulta in corso dalla mattinata, si è reso necessario l’intervento del supporto aereo. Un Canadair è giunto nell’area interessata ed è attualmente impegnato nei lanci d’acqua per domare le fiamme che stanno divorando la collina in zona Stampella. Fuoco anche nel Golfo di Policastro, a Vibonati.

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