Incendio ad Ascea Marina: focolai riaccesi dal vento, elicottero in azione

L’incendio che da ieri interessa la collina di Ascea Marina continua a preoccupare. Nonostante il rogo sembrasse domato nella giornata di ieri, il forte vento che spira sulla zona ha favorito questa mattina la riaccensione di diversi focolai, rendendo nuovamente precarie le operazioni di messa in sicurezza.

Danni alla macchia mediterranea tra Piano del Pero e Stampella

Le fiamme hanno già devastato diversi ettari di macchia mediterranea, travolgendo uliveti e aree coltivate. Partito dalla località Piano del Pero, il fronte del fuoco è risalito rapidamente lungo il costone fino a sfiorare i confini con la località Stampella. Un’intensa e densa colonna di fumo rimane ben visibile lungo l’intero tratto costiero, destando forte apprensione tra residenti e turisti.

I soccorsi e i lanci dell’elicottero regionale

Sul posto stanno operando tre squadre antincendio della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Per arginare il rogo ed evitarne l’ulteriore propagazione, è in corso un fitto intervento aereo con ripetuti lanci d’acqua da parte dell’elicottero della Regione Campania. Le operazioni di contenimento e bonifica sono tuttora in pieno svolgimento.