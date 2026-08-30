Cilento

Incendio a Vibonati: fiamme in località Tempitello, soccorsi in azione

Un vasto incendio è divampato in località Tempitello a Vibonati. Squadre della Comunità Montana al lavoro per domare le fiamme nel Basso Cilento.

Di: Maria Emilia Cobucci
Incendio a Vibonati: fiamme in località Tempitello, soccorsi in azione

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi in località Tempitello, nel comune di Vibonati. Le fiamme si sono propagate rapidamente su una vasta area situata nei pressi della strada provinciale Tortorella-mare, mandando in fumo la vegetazione locale.

L’intervento dei soccorsi e della Comunità Montana

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente con l’intervento sul posto di una squadra della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Il personale del servizio antincendio è impegnato da diverse ore nelle operazioni di spegnimento, con l’obiettivo di domare il rogo nel minor tempo possibile e limitare l’ulteriore avanzamento del fronte del fuoco.

Roghi nel Basso Cilento e danni all’ambiente

Già nelle scorse settimane il territorio comunale di Vibonati era stato interessato da due distinti incendi che avevano provocato la distruzione di oltre 10 ettari di macchia mediterranea. Prosegue così la scia di roghi che sta colpendo il Basso Cilento, registrando gravi danni al paesaggio e all’ecosistema locale.

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