Roccadaspide, a Fonte una nuova sede dell’asilo nido. Il comune cerca immobile

Il comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, tramite apposita delibera di giunta, ha dato mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico di individuare un locale idoneo ad essere adibito ad asilo nido presso località Fonte.

Il micronido sarà gestito dall’Ambito Territoriale Sociale S07. Attualmente, oltre a Roccadaspide capoluogo, sono diverse le località dell’Ambito S07 che beneficiano di questo servizio.

Un’utile risposta all’incremento demografico di bambini in età pre-scolare

L’apertura di una nuova sede del micro nido in località Fonte di Roccadaspide si è resa necessaria alla luce dell’alto numero di bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi che vivono nella frazione e considerata anche la posizione strategica della zona, vicinissima ad altri comuni dello stesso Ambito S07 e quindi facile da raggiungere anche per i bambini residenti altrove.

Requisiti necessari dell’immobile

L’immobile da individuare dovrà possedere, oltre ai requisiti strutturali e agli spazi previsti dalla legge, un vano di ingresso, zone comuni per le attività rivolte ai bambini e agli adulti, zone distinte, ad uso esclusivo degli adulti e dei bambini, servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, uno spazio chiuso destinato a deposito per le attrezzature e per i materiali di pulizia. Se il locale individuato dovesse avere bisogno di essere adeguato, l’ente comunale ha espresso la disponibilità a coprirne le spese.