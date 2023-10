L’Ambito territoriale sociale S07 premiato come miglior Best Practice

L’Ambito territoriale sociale S07 è stato premiato come miglior Best Practice durante la IV Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro tenutasi il 19 ottobre presso il Teatro Augusteo di Salerno. Il riconoscimento, promosso dall’ente di formazione “Formazione e Società” di Battipaglia, partner di progetto, è stato assegnato, nell’area “Il sociale per il territorio”, per la realizzazione dell’iniziativa I.T.I.A.. A ritirare il premio sono stati l’avvocato Gabriele Iuliano, Sindaco del Comune di Roccadaspide, ente capofila dell’Ambito S07 e la dottoressa Lucia Palumbo, responsabile dell’Ufficio di Piano. La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro rappresenta un momento di condivisione, dibattito e apprendimento sulle tematiche legate al mondo della formazione e del lavoro e si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita del capitale umano, culturale e sociale del Mezzogiorno.

Il progetto

Le attività proposte dall’Ambito S07 e relative al progetto “Centro Territoriale di Inclusione – Il filo di Arianna”, finanziate in seguito all’approvazione dell’Avviso Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR Campania FSE 2014/2020, hanno portato al raggiungimento, nei 21 comuni dell’Ambito S07, di importanti risultati, offrendo servizi di supporto alla famiglia ed in particolare corsi professionali destinati alla formazione e al conseguimento di qualifiche indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro.