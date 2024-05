Spaccio di cocaina nel salernitano: nei guai un 41enne

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che Il 7 maggio, a Scafati (SA), i Carabinieri della locale Tenenza, unitamente ad una squadra di Intervento Operativo del X° Reggimento CC Campania di Napoli, hanno arrestato, in flagranza di reato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ”, un 41enne domiciliato ad Angri (SA), trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di circa 16 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.