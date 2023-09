Ritrovato senza vita Francesco Nappi. Era scomparso lunedì da Torre Orsaia

È stato ritrovato privo di vita Francesco Nappi, l’87enne scomparso ormai da tre giorni da Torre Orsaia, borgo collinare del basso Cilento. Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto esanime nel primo pomeriggio di oggi nel territorio del comune di Caselle in Pittari dai Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia diretti dal Maresciallo Umberto Felice.

Le ricerche di Francesco Nappi

L’uomo lunedì pomeriggio era uscito di casa con la sua auto per fare rifornimento. Probabilmente anziché prendere la Bussentina avrebbe scelto di raggiungere il comune limitrofo attraverso una strada interpoderale ma non è mai giunto a destinazione.

Il cadavere era lungo l’arteria, fuori dalla vettura; forse l’87enne voleva chiedere aiuto perché aveva perso l’orientamento o ha accusato un improvviso malore. Del caso è stato informato il magistrato di turno presso il Tribunale di Lagonegro. La salma è stata liberata e restituita ai familiari.

L’allarme e il rinvenimento del corpo

Francesco Nappi viveva da solo; erano stati alcuni familiari a far scattare l’allarme non avendo più sue notizie. Immediate le ricerche su tutto il territorio da parte dei Carabinieri della stazione di Torre Orsaia e dei Vigili del Fuoco di Policastro Bussentino.

Nelle ultime 24 ore era intervenuto anche un elicottero. Poi nel primo pomeriggio il ritrovamento dell’auto e del cadavere. Così tutte le speranze di ritrovarlo in vita sono svanite.