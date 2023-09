Torre Orsaia, proseguono le ricerche di Francesco Nappi. Impiegato anche un elicottero

Si intensificano sempre di più le operazioni di ricerca di Francesco Nappi, l’87enne scomparso Lunedì pomeriggio da Torre Orsaia, piccolo borgo collinare del Basso Cilento. Nel pomeriggio di ieri un elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato per alcuni ore l’intera area del Golfo di Policastro nella quale l’anziano potrebbe essersi disperso. Ma nulla di fatto. Non è emersa nessuna traccia di Francesco Nappi.

Il Piano di Emergenza

Il piano di emergenza messo in campo dalla Prefettura di Salerno, nei caso di persone scomparse, è dunque entrato nel vivo. Tutte le strade, anche quelle interpoderali, sono state setacciate palmo a palmo dai Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia senza però ottenere alcun riscontro.

Una ricerca alla quale dalla giornata di ieri hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino. L’anziano però sembra scomparso nel nulla.

Caso anche a Chi l’ha visto?

L’ultimo avvistamento certo è a Torre Orsaia e risale alle prime ore della mattinata di lunedì. Quando poi l’87enne pare abbia deciso di salire in macchina, una Fiat Bravo di colore bianco, per raggiungere il distributore di carburanti presente lungo la strada statale 517 “Bussentina”, nei pressi dello svincolo di Caselle in Pittari, per fare rifornimento.

Da quel momento in poi di Francesco Nappi si sono perse le tracce. Una vicenda a tratti paradossale che nella serata di Martedì ha interessato anche la nota trasmissione televisiva della Rai “Chi l’ha visto?” .