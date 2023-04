Ritorna l’incubo dei furti nei comuni delle aree interne del Cilento

Ancora furti nelle aree interne del Cilento e sale la preoccupazione tra i residenti. L’ultimo colpo è stato messo a segno questa notte in una zona di confine tra la frazione Carretiello di Roccadaspide e il comune di Castelcivita.

Colpo nelle aree interne: la dinamica

I ladri hanno agito in tre abitazioni diverse e sono riusciti a portare via diversi beni di valore tra cui un alto quantitativo di olio d’oliva e varie attrezzature agricole con danni ingenti per le persone derubate.

Stando alle testimonianze sembrerebbe che un residente, allarmato da alcuni rumori sospetti, si sarebbe affacciato al balcone tra le due e mezza e le tre del mattino e avrebbe scorto, nel cuore dell’area rurale, un furgoncino bianco che procedeva a velocità spedita.

Trattandosi di una zona poco trafficata e non di passaggio potrebbe essere proprio quello il mezzo usato dai ladri.

I precedenti

Non è la prima volta che nel luogo si verificano dei furti, solo pochi giorni fa da un’azienda di Castelcivita furono derubate due automobili di notevole valore.