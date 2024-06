Incidente a Cisterna, muore 48enne di Eboli

La città di Eboli piange Simone di Lorenzo. È lui la vittima del terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di lunedì 3 giugno, a Cisterna di Latina. L’uomo, 53 anni, era in sella alla sua moto, acquistata appena due mesi fa, e percorreva via Valloncello, nella frazione di Sant’Ilario quando si è scontrato con un’auto condotta da una donna che viaggiava nell’opposta direzione di marcia e che pare stesse svoltando verso una stradina privata.

Terribile l’impatto. Il 53enne ebolitano è stato sbalzato per diversi metri e il mezzo è finito in un canale che costeggia la carreggiata. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Ferita anche la donna alla guida dell’auto, trasferita in ospedale a Latina.

A ricostruire la dinamica del sinistro gli agenti della polizia locale di Cisterna. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro mentre la salma dell’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria.