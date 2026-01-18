Rimase ustionata da un ritorno di fiamma: morta 80enne di Centola

È deceduta questo pomeriggio intorno alle ore 19:00 l’80enne di Centola rimasta gravemente ustionata in casa lo scorso giovedì e ricoverata presso il Centro Grandi Ustionati a Napoli. Troppo gravi sono risultate le ferite riportate dalla malcapitata che aveva ustioni su oltre il cinquanta per cento del corpo.

Le condizioni di salute della malcapitata erono risultate drammatiche fin dall’inizio, tanto da disporre il trasporto dell’ottantenne, già nella giornata di giovedì, presso il Centro Grandi Ustionati del “Cardarelli” di Napoli. Un incidente domestico avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì presso l’abitazione della donna, risultato poi fatale.

L’incidente

Secondo la ricostruzioni dei fatti accaduti, l’80 era rimasta colpita dalle fiamme a causa di un ritorno di fiamma che avrebbe colpito il divano e provocato l’incendio. Nonostante l’intervento tempestivo dapprima del figlio e poi dei sanitari del 118, le condizioni di salute sell’anziana erwno risultate subito molto gravi.

Il decesso

Questo pomeriggio purtroppo per la donna non c’è stato più nulla da fare. I medici del Cardarelli non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A condurre le indagini, per stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti, sono stati I Carabinieri della locale Stazione diretti dal Luogotenente Giuseppe Sanzone.