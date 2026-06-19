Rifiuti a Eboli, scatta il piano straordinario: in campo il Corpo Ecoforestale contro discariche e roghi

Votata dalla giunta comunale di Mario Conte la delibera di accordo col Corpo Ecoforestale Nazionale – Sezione di Eboli per un servizio di controllo ambientale sperimentale. L’accordo porterà le firme del Comandante Daniele De Sanctis e dal Presidente dell’Associazione, Sara Cristiano.

La finalità è legata al monitoraggio, controllo e salvaguardia ambientale del territorio comunale.

Gli obiettivi del servizio sperimentale

Il servizio mira a:

Prevenire gli sversamenti illeciti di rifiuti;

Segnalare criticità ambientali;

Promuovere la cultura del rispetto del territorio.

L’attività si va ad integrare col servizio già attivo e funzionale delle fototrappole. Il monitoraggio sarà attivato tramite perlustrazioni delle aree critiche in centro e periferie, con l’invio di report tempestivi alla Polizia Locale in caso di discariche abusive o roghi.

Il servizio offrirà anche un supporto informativo sul corretto conferimento dei rifiuti, e l’Associazione fornirà relazioni periodiche sulle criticità rilevate nel settore ambientale. L’attività dei volontari sarà gratuita, senza oneri per l’Ente. I referenti saranno il Comandante De Sanctis per il Comune di Eboli e la responsabile di sezione, Sara Pizzuti.

“In qualità di Assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Eboli, evidenzio il potenziamento della strategia comunale per il contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio. La strategia integra l’azione degli ispettori ambientali volontari e della Polizia Municipale con la tecnologia delle fototrappole, attive 24 ore su 24, puntando sia sulla repressione che sulla sensibilizzazione dei cittadini per diffondere la cultura ed il rispetto del territorio. L’impegno dei nostri Agenti ci vede presenti in ogni tematica”.

“Il Sindaco Mario Conte è soddisfatto dei numeri e delle azioni preventive e repressive, che stanno portando ottimi risultati su tutto il territorio. Abbiamo messo in campo azioni mirate, eseguite dalla Polizia Municipale, dai volontari e dai mezzi informatici. Siamo stati da esempio sul nostro territorio con interventi apprezzati dai cittadini. Le sanzioni si mantengono alte come per lo scorso anno. Numeri mai visti ad Eboli. Questo ulteriore servizio innalzerà ancora di più il servizio ambientale nella nostra Città”.